Serão imunizadas lactantes com mais de 26 anos e público em geral de 42 a 44 anos. - SECOM

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 21:57

A Prefeitura de Araruama divulgou, neste sábado (26), o calendário de vacinação contra a COVID-19 desta semana, começando na segunda (28).

Serão imunizadas lactantes com mais de 26 anos e público em geral de 42 a 44 anos. Alguns grupos de pessoas já imunizados com a CoronaVac e a AstraZeneca também devem se atentar para receber a segunda dose.

Vacinação de 1ª dose

Na segunda-feira (28), devem procurar os postos de vacinação, na Praça Menino João Hélio ou na subprefeitura de São Vicente, as lactantes (que estejam amamentando até 12 meses) com mais de 26 anos.

Na parte da manhã serão imunizadas as que nasceram de janeiro a junho e na parte da tarde as que nasceram de julho a dezembro. Lembrando que é preciso levar laudo pediátrico pra comprovar a amamentação.

Na terça (29), na parte da manhã, serão vacinadas as pessoas de 44 anos, nascidas de janeiro a junho. As pessoas com essa idade nascidas entre julho e dezembro devem serão vacinadas na parte da tarde.

Na quarta (30), é a vez da população com 43 anos. Na parte da manhã, os nascidos de janeiro a junho. Na parte da tarde, os de julho a dezembro.

Na quinta (1º), no mesmo esquema, com separação entre os nascidos entre janeiro e junho e os que nasceram entre julho e dezembro, serão imunizados as pessoas com 42 anos.

A Prefeitura relembra que é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência nominal.

Vacinação de 2ª dose

Ao longo da semana, alguns grupos que receberam a 1ª dose da CoronaVac ou AstraZeneca também devem se atentar para receber a 2ª dose.

Na segunda-feira (28), recebem a segunda dose da Coronavac, gestantes e puérperas. A imunização será feita também na Praça Menino João Hélio e na subprefeitura de São Vicente, das 9h às 16h.

É preciso levar comprovante da primeira dose, RG, CPF e comprovante de residência nominal.

Na quarta (30), os vacinados com a AstraZeneca de 80 a 84 anos devem procurar os postos de vacinação para 2ª dose.

Na quinta (1º), as pessoas de 65 anos, nascidas de janeiro a junho, e, na sexta (2), as nascidas de julho a dezembro devem receber a 2ª dose do imunizante.