Por Renata Cristiane

Publicado 05/07/2021 17:26

Policiais civis da 118ª DP, de Araruama, na Região dos Lagos, prenderam um pastor evangélico suspeito de estupro, na última quinta-feira (1). Ele é investigado por molestar e abusar sexualmente de adolescentes que frequentavam a igreja na qual preside.

Segundo as investigações, o homem utilizava seu carro para levar meninas de sua igreja para outra, situada no município de Saquarema. Durante o trajeto, ele abusava das vítimas. De acordo com a 118ª DP, pelos crimes, ele foi condenado a uma pena de dez anos e nove meses de prisão por estupro de vulnerável.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

*Por questões judiciais, a identidade do acusado não é revelada pela Polícia.