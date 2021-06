Pastor Lucas e Tati Moreto - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 05:00 | Atualizado 11/06/2021 10:31

Esta humilde coluna de apenas seis leitores descobriu que o pastor Lucas, voz do hit 'Pintor do Mundo' oficializou novamente a mudança de seu status de relacionamento. O pastor mal acabou de concluir o divórcio com sua ex-mulher, Thaisa Rahmé, com quem foi casado por 18 anos e tem dois filhos, e já trocou aliança novamente com sua agora atual mulher, Tati Moreto, que vem a ser ex do cantor Gian, que faz dupla com Giovani.

O casamento de Tati e Lucas aconteceu recentemente. Lucas até colocou uma foto no Instagram com a seguinte legenda: "Hoje somos Casados, somos um só, somos uma escolha, uma história, um começo, um sonho, um propósito e um lugar onde o Senhor habita. #casadosparasempre. Felizes para sempre no Senhor Jesus". Tati logo respondeu: "Eu disse sim para todos os dias de nossas vida ao teu lado ! Te AMO infinito!".

Os pombinhos recém-casados agora estão em lua de mel no Rio de Janeiro, mais especificamente hospedados em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca, com direito a toda pompa e circunstância.

Em entrevista à coluna, a pastora e pedagoga Thaisa Rahmé afirmou com todas as letras ter descoberto que foi traída pelo pastor Lucas com Tati Moreto. "Eu não a conheço, mas, hoje eu tenho certeza que ele me traiu com a Tati Moreto. Eu tenho provas. Eles anunciaram que se conheceram em janeiro e começaram a namorar em fevereiro. Mas eles se falaram na véspera do Natal, no dia 26 de dezembro e entre os dias 12 e 13 de janeiro. Enquanto Lucas me dizia que estava em São Paulo gravando programas na Record, na verdade, ele estava em Atibaia, cidade em que ela mora. Como eu sei? Eu puxei o histórico da conta de telefone e do passe livre do automóvel dele. Poderia ter ido mais a fundo nessas pesquisas, mas parei para não sofrer tanto como eu já sofri antes", contou a pastora.