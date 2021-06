Marcelo Madureira e Rafael Cotta - Reprodução

Marcelo Madureira e Rafael CottaReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 05:00

Após 18 anos de Globo, a turma do 'Casseta & Planeta' foi dispensada da emissora em 2012. Um dos integrantes da trupe, Marcelo Madureira revelou que o fim da parceira teria sido precoce, já que atração era líder de audiência e um dos produtos mais rentáveis da casa. "Foi uma saída burra tanto da nossa parte como da própria Globo. Acho que o produto 'Casseta & Planeta' poderia ter durado mais uns cinco anos e houve uma má gestão. Se tivéssemos sido mais inteligentes, aquela vaquinha leiteira poderia ter dado mais dinheiro para as duas partes porque era um programa muito rentável. A gente saiu líder de audiência da emissora, mas a questão da luta interna pelo poder foi em contradição aos interesses da empresa. Como você tira do ar um produto em função do interesse de um diretor de núcleo e outras coisas que são mesquinhas diante do interesse maior da empresa? Mas, não houve sacanagem, não!", explica Madureira em entrevista ao apresentador Rafael Cotta do 'BarbaCast'.

Já com relação ao Jornal O Globo, Madureira, que durante 25 anos assinou a coluna Agamenon Mendes Pedreira, ao lado do também humorista Hubert, admite que a situação foi diferente. "O Agamenon liderava a audiência e foi dispensado de maneira cruel, sacana e desleal. O primeiro compromisso de um jornal é com o público e naquela situação, O Globo mostrou que não tinha o menor compromisso. Eu digo isso com relação aos gestores da época, quando o diretor de redação se chamava Ascânio Seleme. Ele não teve a hombridade de me demitir pessoalmente pelos anos de colaboração ininterrupta. Tenho uma mágoa muito grande", assume.