Fernanda Torres - Reprodução

Fernanda TorresReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 05:00 | Atualizado 11/06/2021 10:48

Fernanda Torres esteve, nesta quinta-feira (10), no Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, para tomar sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. A atriz, de 55 anos, no entanto, deixou o local sem se vacinar, uma vez que o único imunizante oferecido por lá era da AstraZeneca e ela estava em busca de se vacinar com a Pfizer. Segundo a coluna apurou, Fernanda ficou com medo da reação à vacina e saiu em busca de outro ponto de vacinação em que a Pfizer estivesse disponível. Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) informa que todas as vacinas já aprovadas são, até o momento, eficazes contra 'todas as variantes do coronavírus'.

fotogaleria

Publicidade

Já o Ministério da Saúde esclarece que a vacinação ocorre por ordem de chegada das doses, e não é possível 'escolher' qual vacina tomar. Recusar-se a receber a imunização disponível enquanto não há a que se deseja não é recomendado pelas autoridades de saúde. Todas as vacinas disponíveis para os brasileiros passaram por testes que comprovam sua segurança e eficácia contra o novo coronavírus, e sua aplicação é autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).