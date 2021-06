Ronaldinho lança música com Xande de Pilares - Victor Marinho/BDR Assessor e Elaine/Divulgação

Ronaldinho lança música com Xande de PilaresVictor Marinho/BDR Assessor e Elaine/Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 05:00

Ronaldinho Gaúcho lança hoje, em todas as plataformas digitais, a música 'O Segredo do Feijão'. A faixa é uma composição do ex-jogador em parceria com Melão, Alex Nunes e Leleo Banjo. E pra engrossaer o caldo desse feijão, o vocal conta ainda com a participação de Xande De Pilares. A música e o clipe foram gravados no estúdio de Ronaldinho Gaúcho. O videoclipe entra no ar a partir das 18h, no canal de Ronaldinho no Youtube.