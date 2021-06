Ana Paula Evangelista - Reprodução

Ana Paula Evangelista

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 05:00

Musa do carnaval carioca pela Unidos da Tijuca e morando na Europa há mais de 10 anos, Ana Paula Evangelista está radiante com o avanço da vacinação contra a Covid-19. A modelo acaba de confirmar seu casamento para este ano, após precisar adiar por duas vezes. O enlace, que será realizado no Castelo Odescalchi di Bracciano, em Roma, terá direito a lua de mel nas Maldivas.



"Agora vai! Estou muito feliz porque tomei a decisão certa de não ter adiado a nossa festa de casamento para o próximo ano e sim para outubro deste ano. Estava esperançosa em relação à vacina e deu certo! Nossos pais já estão vacinados, outros parentes e amigos também e nós já estamos próximos. Recebi um e-mail essa semana pedindo para marcar as datas da primeira e segunda dose da vacina Pfizer e era essa mesmo que eu queria! Bom que eu viajo nas nossas férias do verão europeu, que é em agosto, já vacinada e tranquila", conta a morena.

"Esse ano pretendemos ir à Espanha (Barcelona e Ibiza) e também à Ilha Sardenha, na Itália. E após o casamento faremos outra viagem, a nossa tão esperada lua de mel nas Maldivas", disse Ana Paula.