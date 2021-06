Luan Santana - Rodolfo Magalhães

Luan SantanaRodolfo Magalhães

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 05:00

Ações de suspense nas redes sociais traçam a contagem regressiva para o lançamento de 'Morena', videoclipe de Luan Santana que foi gravado nas ruas de São Paulo, com roteiro de ação e adrenalina, e a participação especial da modelo e DJ internacional Natalía Barulích. Com roteiro de um curta-metragem, o clipe do primeiro single de Luan Santana para a gravadora Sony Music traz o cantor no papel de um detetive policial, que tem um caso de amor com uma colega de trabalho. O lançamento será no próximo dia 17.