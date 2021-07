Rio de Janeiro

Após denúncias de abuso sexual, juíza vai vistoriar nova unidade do Degase

Novo diretor do órgão se reúne nesta segunda-feira com a juíza Lúcia Mothe Glioche, que determinou o afastamento de cinco agentes e do antigo diretor

Publicado 05/07/2021 13:56 | Atualizado há 21 minutos