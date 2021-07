Polícia Civil montou uma Força-tarefa para investigar as denúncias de abuso sexual - Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:56 | Atualizado 05/07/2021 13:58

Rio - O novo diretor do Departamento de Ações Socioeducativas (Degase), tenente-coronel da Polícia Militar, Marcelo Ramos do Carmo, se reúne na tarde desta segunda-feira (5) com a juíza Lúcia Mothe Glioche, titular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Rio, que determinou o afastamento de cinco agentes e do antigo diretor do órgão, na semana passada, por suspeita de abuso sexual contra adolescentes internas da unidade socioeducativa feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, na Ilha do Governador. O encontro acontece no Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral, também na Ilha do Governador, unidade que recebeu no último sábado as 19 meninas, com idades entre 13 e 19 anos. A magistrada, acompanhada de representantes da Defensoria Pública, irá vistoriar a nova unidade.

O local será administrado por uma mulher. Aos 53 anos, Mariza Werneck, agente de segurança socioeducativa que já foi diretora-adjunta do Departamento Geral de Ações Sócioeducativas, assume a unidade feminina.

O defensor público Rodrigo Azambuja, coordenador da Infância e Juventude, classificou como lamentável os abusos dentro de uma unidade do Degase.

"É lamentável e vergonhoso, não tem explicação. É um lugar onde essas meninas deveriam estar sendo educadas e preparadas para ingressar na vida adulta. Elas deveriam aprender a tomar decisão para a vida e estão passando por situações assim. Ali é um lugar onde deveriam ganhar apoio", disse Azambuja.

Por determinação do governador Cláudio Castro, a Polícia Civil montou uma Força-tarefa que reúne duas delegacias especializadas para investigar as denúncias de abuso sexual no Degase. Em nota, a instituição disse que as investigações estão em andamento. A Polícia Civil não deu detalhes sobre o caso.

Dos afastados, dois são acusados na denúncia do Ministério Público do Rio de terem se relacionado com as adolescentes. Duas delas engravidaram dentro da unidade. Uma sofreu aborto espontâneo e perdeu a criança.

Em depoimento, as menores revelaram que ganhavam doces, celulares e alguns presentes para se relacionarem com os agentes.