Araruama é uma das cidades mais adiantadas na campanha de vacinação na Região dos Lagos - SECOM

Publicado 12/07/2021 21:24

Araruama, na Região dos Lagos, vai imunizar contra a Covid-19 os moradores com idade entre 35 e 37 anos a partir desta segunda-feira (12). As datas de imunização serão separadas para homens e mulheres.

Para tomar a dose da vacina é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência nominal.

A vacinação acontece na Praça Menino João Hélio, no Centro, e na subprefeitura de São Vicente, entre 9h e 16h.

Confira o calendário de vacinação:

Segunda-feira (12) – mulheres de 37 anos

Terça-feira (13) – homens de 37 anos

Quarta-feira (14) – mulheres de 36 anos

Quinta-feira (15) – homens de 36 anos

Sexta-feira (16) pela manhã – homens de 35 anos

Sexta-feira (16) pela tarde – mulheres de 35 anos

Segunda dose da AstraZeneca

A Prefeitura de Araruama também divulgou o novo calendário de vacinação da segunda dose da AstraZeneca para esta semana. Para tomar a segunda dose é preciso apresentar comprovante da primeira dose da Astrazeneca, RG, CPF e comprovante de residência nominal.

A vacinação para este público acontece no Ginásio Darcy Ribeiro e na subprefeitura de São Vicente, entre 9h e 16h.

Confira o calendário para segunda dose:

Segunda-feira (12) – mulheres entre 63 a 73 anos e também as de 78 e 79 anos

Terça-feira (13) – homens entre 63 e 73 anos e os que têm 78 e 79 anos

Quarta-feira (14) – pessoas com comorbidades (HIV , câncer, valvuloplastia e pneumopatias) de 50 anos para cima, professores de 50 anos para cima da rede pública municipal e professores de 55 anos para cima da rede estadual e particular de ensino.

Quinta-feira (15) – mulheres de 59 anos

Sexta-feira (16) – homens de 59 anos

Ainda de acordo com a prefeitura, as pessoas de qualquer idade que estejam em atraso com a 2ª dose, podem comparecer a qualquer dia para se imunizar.