Publicado 14/07/2021 21:10 | Atualizado 14/07/2021 21:11

Um homem condenado pela Justiça por incendiar a casa da ex-mulher foi preso na segunda-feira (12) por agentes da 118 DP de Araruama, na Região dos Lagos.

Conforme as investigações, inconformado com a separação, ele foi à residência da mulher e cortou a mangueira do botijão de gás de cozinha. Em seguida, ele ateou fogo no imóvel.

O homem foi capturado após um trabalho de inteligência e monitoramento da Polícia Civil.

Ele foi condenado a uma pena de sete anos e quatro meses de prisão pelo crime de incêndio majorado na forma da Lei Maria da Penha.

O criminoso foi encaminhado ao sistema penitenciário e segue à disposição da Justiça.