Publicado 18/07/2021 21:09

Araruama, na Região dos Lagos, vai imunizar contra a Covid-19 os moradores com idade entre 32 e 34 anos a partir desta segunda-feira (19). As datas de imunização serão separadas para homens e mulheres.

Para tomar a dose da vacina é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência nominal.

A vacinação acontece na Praça Menino João Hélio, no Centro, e na subprefeitura de São Vicente, entre 9h e 16h.

Confira o calendário de vacinação:

Segunda-feira (19) – mulheres de 34 anos

Terça-feira (20) – homens de 34 anos

Quarta-feira (21) – mulheres de 33 anos

Quinta-feira (22) – homens de 33 anos

Sexta-feira (23) pela manhã – homens de 32 anos

Sexta-feira (23) pela tarde – mulheres de 32 anos

‘Grande semana da segunda dose’

Será realizada a partir da próxima segunda-feira (19), a “Grande Semana da Segunda Dose contra a Covid-19”, em Araruama. Ação vai acontecer de segunda a sexta-feira (23), no Ginásio Darcy Ribeiro e na Subprefeitura de São Vicente, entre 9h e 16h. Vale ressaltar que ônibus da Prefeitura, estacionado em frente à rodoviária, faz o trajeto de ida e volta de acordo com a demanda de pessoas até o posto no Ginásio