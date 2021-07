Criminosos foram encaminhados para a 118 DP e permanecem à disposição da Justiça - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/07/2021 17:25

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (22) dois homens que planejavam sequestrar um empresário do ramo de Bitcoin em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com informações, os acusados foram capturados durante uma operação do Setor de Inteligência da PM (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Os elementos usavam uniformes falsos da Polícia Civil e estavam com uma réplica de fuzil e uma réplica de pistola.

A dupla foi abordada em um automóvel Hyundai HB20 branco, com placa de Minas Gerais, em um cerco tático na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura de Iguabinha. Conforme os policiais, o veículo é clonado.

Os criminosos confessaram que são oriundos do Rio de Janeiro e seguiam para o município com o objetivo de cometer o sequestro.

Eles foram encaminhados para a 118 DP e permanecem à disposição da Justiça.