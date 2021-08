Segundo a ocorrência, o trio planejava cometer um assalto em uma residência de luxo na Rua Argentina, no bairro Parque Hotel. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 31/07/2021 22:07

Três suspeitos foram presos por porte ilegal de arma de fogo, nesta sexta-feira (30), em Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, o trio planejava cometer um assalto em uma residência de luxo na Rua Argentina, no bairro Parque Hotel.



Munidos de informações, equipes da P/2 (Serviço Reservado) do CPP (Unidade de Polícia Pacificadora) e P/2 do 25ª BPM conseguiram abordar um veículo Creta de cor prata, onde estavam os acusados. Com os mesmos foram encontrados uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e 27 munições intactas.



Todos foram levados para a 118ªDP, onde permaneceram presos.