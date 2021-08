Diego e seu filho Matheus foram assassinados a tiros na noite dessa quarta-feira em Araruama - Redes sociais

Diego e seu filho Matheus foram assassinados a tiros na noite dessa quarta-feira em AraruamaRedes sociais

Publicado 05/08/2021 08:49 | Atualizado 05/08/2021 09:54

Rio - A Polícia Civil investiga um duplo homicídio em Araruama, na Região dos Lagos. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (4) na localidade conhecida como Casinhas, no bairro Nova Canaã.

As vítimas eram pai e filho, identificados apenas como Diego e Matheus, respectivamente. Ambos foram mortos a tiros. Nas redes sociais, amigos disseram que Matheus trabalhava em uma loja que vendia roupas de multimarcas.

Publicidade

Segundo a polícia a principal suspeita é que os dois tenham sido mortos por traficantes. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar informou que uma equipe do 25º BPM (Cabo Frio) foi acionada para a região e constatou o duplo homicídio.

Publicidade

O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama). A Polícia Civil realiza diligências para identificar o autor ou possíveis autores do crime.

Os corpos foram removidos do local do crime e levados para o Instituto Médico Legal em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.