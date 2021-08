"Ligeirão" perdeu o controle da direção durante fuga e subiu a mureta da Linha Amarela - Reprodução

Publicado 05/08/2021 12:02 | Atualizado 05/08/2021 13:47

Rio - Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (5) após fugir de uma abordagem da Polícia Civil e subir a mureta da Linha Amarela. Shalon Barbosa da Fonseca, conhecido como "Ligeirão", de 32 anos, transportava 50 quilos de maconha no porta-malas do carro que dirigia, que era produto de roubo. A droga vinha da comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio, e seguia para a Cidade de Deus, na Zona Oeste.

Durante uma perseguição, criminoso perdeu o controle da direção e subiu na mureta da Linha Amarela



De acordo com o delegado titular da 32ª DP, Alessandro Petralanda, que realizou a prisão, "Ligerão" era um atravessador da facção que comanda o tráfico de drogas nas duas comunidades dentro da capital fluminense. Ainda segundo o titular, através do setor de inteligência, os policiais realizaram o cerco na Linha Amarela para interceptar a entrega da droga."Muitas vezes, a facção queria transportar droga de uma comunidade para a outra, para fortalecer a venda de drogas, e usava ele para fazer esse transporte. A gente descobriu a identificação dele e através de um serviço de inteligência, descobrimos que dia ele ia transportar essa droga e montamos um cerco. Ele vinha sendo monitorado, em virtude de estarmos monitorando a Cidade de Deus”, explicou o delegado.Segundo as investigações, Shalom receberia cerca de R$2,5 mil para transportar as drogas de uma favela para a outra. O material seria entregue na localidade do 15, que tem como chefe do tráfico Luciano da Silva Teixeira, conhecido como "Sardinha", que está preso. No último mês, traficantes da Cidade de Deus exibiram em redes sociais grande quantidade de armas. Em um vídeo, é possível contar cerca de 18 fuzis em uma parede grafitada, fazendo alusão ao chefe do 15.A prisão de Ligeirão faz parte de uma série de ações com o objetivo de enfraquecer o tráfico e diminuir o poder aquisitivo para compra de mais armamentos de guerra. Não houve confronto ou feridos durante a ação desta madrugada. As investigações continuam para identificar e prender outros traficantes. O preso vai ser encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e ficará à disposição da Justiça.