A variante Delta já representa 45% dos casos no município do Rio de Janeiro - Reprodução

A variante Delta já representa 45% dos casos no município do Rio de JaneiroReprodução

Publicado 05/08/2021 13:28 | Atualizado 05/08/2021 13:32

Rio - O Fórum Nacional de Governadores pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que enviasse doses extras de vacina contra a covid-19 para o Rio de Janeiro devido ao aumento de casos da variante no território fluminense. De acordo com o ofício enviado à pasta federal, a ação busca tentar conter a transmissão da cepa no país, evitando o que os mandatários chamaram de “uma catástrofe de proporções ainda mais graves”.

O ofício foi assinado pelo presidente do Fórum e governador do Piauí, Wellington Dias, no dia 3 de agosto. “Os governadores expressam preocupação com a eventual terceira onda, resultando em aumento do número de óbitos e infectados no País, que teria o Rio de Janeiro como principal epicentro de disseminação da nova variante, a qual vem apresentando a característica de ser 100% mais contagiosa do que a cepa originária", escreve ele”, diz a nota enviada ao Ministério da Saúde. As informações são do portal G1, da Rede Globo.

Publicidade

A variante Delta já representa 45% dos casos no município do Rio de Janeiro. Até o último domingo (1) a cidade tinha confirmado 62 casos de pessoas infectadas, entre elas, uma criança de seis anos.

No Estado do Rio foram identificados 101 casos e quatro mortes de pessoas que estavam infectadas até o momento. Uma criança de seis anos também contraiu a variante Delta da covid-19.