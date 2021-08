Em sua última publicação, Wesley aparece ao lado do veículo em que foi assassinado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/08/2021 13:26 | Atualizado 05/08/2021 13:28

Rio - O investidor de criptomoedas, Wesley Pessano, de 19 anos, assassinado na última quarta-feira (4) , usava as redes sociais para compartilhar sua história pessoal de superação com o intuito de incentivar os seguidores. Wesley foi atingido com um tiro na cabeça e no pescoço dentro de um veículo Porsche, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio.

Em um das publicações, Wesley escreveu sobre realizar sonhos e a infância ouvindo as palavras de Deus para incentivar as pessoas a ganharem dinheiro como ele. "Algumas coisas que eu vivo hoje já foram apenas sonhos. Mas muitas das coisas que eu vivo hoje são realizações que ultrapassam todas as expectativas daquilo que um dia sonhei. Rapaziada, cresci ouvindo que Deus sempre quis me abençoar com as riquezas do melhor. Confesso que nunca entendi, pois olhava ao meu redor e não via as “tais bênçãos da riqueza”".

Já em outra postagem, ele mostra para os seguidores que conseguiu transformar cerca de R$ 5,7 mil em R$ 78 mil e afirma que Deus o abençoou e teria dito que, em breve, ele conseguiria comprar um veículo Range Rover.

Wesley ainda oferecia cursos presenciais de imersão para ensinar as pessoas a investirem em criptomoedas e compartilhava relatos e os resultados dos seus seguidores que usavam o operacional dele para ganhar dinheiro de forma rápida.

Há três meses, ele publicou um vídeo em seu canal contando que nasceu no Rio Grande do Sul. Ele morou durante um período em Santa Catarina e, há pouco mais de um ano, se mudou para Cabo Frio, onde fundou uma empresa de investimentos.

Wesley foi assassinado a tiros no bairro de São João, próximo à igreja católica do bairro. Segundo testemunhas, dois homens teriam passado em um veículo modelo Voyage e dispararam contra o carro Porsche em que estava a vítima e mais uma pessoa, que também foi baleada. O jovem foi atingido na cabeça e no pescoço e morreu na hora.