A polícia faz buscas para tentar localizar os suspeitos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 04/08/2021 18:39 | Atualizado 05/08/2021 07:56

Um homem, identificado como Wesley Pessano, foi assassinado a tiros, na tarde desta quarta-feira (4), no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O rapaz, que tinha apenas 19 anos, trabalhava há pelo menos três como trader de criptoativos e oferecia cursos na área.O crime aconteceu próximo à igreja católica do bairro. Segundo testemunhas, dois homens teriam passado num veículo modelo Voyage e dispararam contra o carro Porsche em que estava a vítima e mais uma pessoa, que também foi baleada e levada para o pronto socorro da cidade. Wesley foi atingido na cabeça e no pescoço e morreu na hora.Neste momento, a polícia faz buscas para tentar localizar os suspeitos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.