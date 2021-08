Prefeito de São Pedro, Fábio do Pastel discursou na abertura dos debates - SECOM

Publicado 31/07/2021 22:21

São Pedro da Aldeia na região dos Lagos, sediou o 4° Encontro dos Secretários de Esporte e Lazer da Costa do Sol nesta sexta-feira (30). A reunião dos gestores regionais debateu estratégias e dinâmicas para o setor. No município aldeense, o evento foi realizado em local de paisagem privilegiada da Lagoa de Araruama, com vegetação e fauna abundante, destacando o potencial da cidade para as práticas esportivas, turismo e preservação ambiental. A cerimônia alinhou, ainda, as diretrizes do Primeiro Campeonato Intermunicipal, previsto para setembro. A disputa terá diversas modalidades esportivas.

O encontro foi aberto pelo prefeito Fábio do Pastel, que destacou a importância da integração dos municípios para projetos comuns. “Estou muito feliz em ter a participação dos secretários e gestores do esporte. Temos vários projetos em andamento na cidade e essa troca de experiências entre os municípios é essencial para o desenvolvimento da região. Não tenho dúvidas que teremos ótimos resultados por meio dessas integrações”, destacou o chefe do executivo.

O evento de compartilhamento de informações e estratégias do esporte contou, ainda, com a participação das secretarias municipais de Turismo, de Cultura e de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento. O objetivo foi apresentar a vocação do município para diversas modalidades, em destaque aos esportes náuticos, por meio da união e influência dos segmentos.

O encontro contou também com a participação das cidades de Arraial do Cabo, Rio Bonito, Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Macaé. SECOM "O encontro promove a aproximação entre as cidades para elaboração dos projetos em conjunto. Além do alinhamento do Primeiro Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol, a reunião abre espaço para apresentação da nossa cidade a esse público externo, mostrando o potencial do município. Iremos fomentar as práticas esportivas, bem como buscar o turismo e a qualidade ambiental por meio dessa integração", afirmou o secretário de Esportes e Lazer do município, Ricardo Gaspar.

O segundo momento do evento discutiu o regulamento do campeonato e a formação de tabelas nas modalidades de vôlei de praia, futevôlei e atletismo. “O objetivo é criar uma agenda intermunicipal para auxílio entre as prefeituras. Trocamos ideias para agregar as ações e distribuir agenda de eventos e projetos”, destacou o secretário municipal da cidade de Búzios, Gugu Braga.

O encontro contou também com a participação das cidades de Arraial do Cabo, Rio Bonito, Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Macaé. O evento teve o apoio do Hotel Cave do Sol, que cedeu o espaço para realização da cerimônia. A reunião teve, ainda, a presença do atleta Egas Filho e do Mestre em Ciências da Atividade Física e escritor do livro “Fest Verão de São Pedro da Aldeia – do Lazer a Espetacularização dos Esportes de Praia”, André de Brito.