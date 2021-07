O acusado foi encaminhado para a 125 DP e permanece à disposição da Justiça - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/07/2021 15:18

Um policial civil que estava em trajeto para a 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, reconheceu e prendeu um homem considerado foragido da Justiça pelo crime de estupro há 7 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o agente estava no próprio carro quando viu o acusado e fez a abordagem. Ao tentar prendê-lo, o criminoso entrou em luta corporal com o policial, que teve um dedo lesionado, e fugiu em direção ao bairro Morro dos Milagres.

Após cerca de 700 metros de perseguição, o criminoso foi capturado pelo policial e preso.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal aldeense. O homem também responderá por crime de resistência, do qual resultou lesão corporal do policial.

O acusado foi encaminhado para a 125ª DP e permanece à disposição da Justiça.