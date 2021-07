Serão abordados o potencial esportivo da cidade e a realização de um campeonato intermunicipal de várias modalidades esportivas, previsto para setembro. - Internet

Publicado 27/07/2021 22:00

São Pedro da Aldeia vai sediar nesta sexta-feira (30), o 4° Encontro dos Secretários de Esporte e Lazer da Costa do Sol. O evento acontece mensalmente com os gestores municipais do setor para troca de informações e alinhamento de estratégias. No município aldeense, a reunião acontecerá no Hotel Cave do Sol, no bairro Ponto da Areia, a partir das 8h30. Serão abordados o potencial esportivo da cidade e a realização de um campeonato intermunicipal de várias modalidades esportivas, previsto para setembro.

O encontro terá a participação de representantes das secretarias municipais de Turismo e de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento. Um vídeo institucional dos principais atrativos da cidade será exibido aos convidados. Será debatida a vocação natural esportiva do município, banhado pela Lagoa de Araruama, bem como os projetos de modalidades náuticas em desenvolvimento e os impactos ambientais e sociais trazidos pelas iniciativas. Outro ponto abordado será o aspecto cultural do Fest Verão, tradicional campeonato de futebol de areia da cidade.

Ainda durante o evento, vai ser discutida a realização do Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol, previsto para setembro. A competição reunirá 12 cidades da região em jogos de diversas modalidades, como futebol de campo, futevôlei e corrida rústica. O regulamento do torneio será um dos assuntos principais.

O encontro irá reunir gestores das cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio Bonito, Rio das Ostras e Macaé. Devido à pandemia da Covid-19, é solicitado que todos os participantes sigam as recomendações sanitárias, como uso de máscara e higienização frequente das mãos.