Publicado 27/07/2021 20:59

Uma briga entre vizinhos no bairro Botafogo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (24), terminou com um homem baleado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados no Pronto Socorro Municipal, no bairro Morro dos Milagres, onde a vítima deu entrada com um ferimento causado por disparo de arma de fogo.

Ao ser questionado, o homem disse que havia se desentendido com o vizinho, na Rua Luiza Liberato, que havia sacado uma arma e efetuado os tiros.

A ocorrência foi registrada na 125 DP e o suspeito do crime não foi localizado até o momento.