Além dos alimentos não perecíveis, agasalhos e roupas de cama de frio também foram doados pelos moradoresSECOM

Publicado 20/07/2021 21:22

São Pedro da Aldeia - As doações feitas no mutirão solidário de vacinação em drive-thru resultou em 93 cestas básicas completas e 12 kits emergenciais. Ao todo, mais de uma tonelada de alimentos foi arrecadada em dois dias de evento. A organização e distribuição dos donativos são realizadas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

Além dos alimentos não perecíveis, agasalhos e roupas de cama de frio também foram doados pelos moradores. Todo o material será encaminhado para os seis Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados pelo município, que fazem acompanhamento de famílias em situação de insegurança alimentar neste período de pandemia.

À frente da arrecadação durante os dois dias da campanha, a secretária da SASDH, Diana Alves, afirma que a ação voluntária no ato da vacinação vai colaborar com famílias que passam por déficit nutricional durante o enfrentamento da pandemia.

“Foi emocionante ver a felicidade das pessoas em se vacinarem e ao mesmo tempo o entusiasmo em colaborar com a doação de alimentos. Os que esqueciam de trazer os itens, demonstravam um sentimento de frustração, mas prometiam voltar para entregar a doação. E muitos retornaram com os donativos, mesmo depois de os portões já terem sido fechados com o encerramento da vacinação”, contou a secretária emocionada.