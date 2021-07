Ao ser detida, foi encaminhada para a 125 DP e, em seguida, para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em Cabo Frio, onde permaneceu presa - Letycia Rocha (RC24h)

Uma mulher de 25 anos foi presa por maus tratos nesta terça-feira (27) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Ela é acusada de ter agredido a própria mãe.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na Rua Eduardo Freire no bairro Campo Redondo, após denúncias de uma briga familiar.

No local, os agentes encontraram a mulher com sinais de embriaguez e agressividade. De acordo com a PM, ela ofendia, ameaçava e batia na mãe, de 59 anos.

A mulher foi detida, encaminhada para a 125ª DP e, em seguida, para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em Cabo Frio, onde foi autuada e permaneceu presa.