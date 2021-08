Tiago foi acusado de ser do tráfico - Divulgação

Publicado 05/08/2021 13:42

Rio - O alvará de soltura do estoquista Tiago Marques de Oliveira, de 28 anos, foi expedido nesta quinta-feira (5) e o jovem vai deixar a Cadeia Pública Tiago da Silveira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta tarde. Familiares do jovem esperam pela sua saída na frente do local. Na quarta-feira (4), o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) concedeu o habeas corpus ao estoquista. Tiago tem um filho de quatro anos e trabalha em um colégio particular da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O advogado de Tiago, Carlos Alberto Barbosa, disse que vai analisar todas as provas que tem em mãos para confrontar o que alegam os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Salgueiro, que acusam o estoquista de envolvimento em um confronto. A defesa também cogita solicitar uma reconstituição do caso. Os policiais afirmam que Tiago participou de um confronto entre policiais e criminosos no Morro do Salgueiro, no último sábado (31).

No entanto, de acordo com o tio, que estava no local do confronto, o estoquista mora em Madureira e foi ao Salgueiro para buscar uma cesta básica com um outro tio. No caminho, ele foi convidado a ir para um bar da sua família para confraternizar com alguns parentes que não via há um tempo. Mas, a confraternização foi interrompida por causa do tiroteio.