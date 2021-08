Material apreendido no Salgueiro - Reprodução

Publicado 02/08/2021 11:21 | Atualizado 02/08/2021 14:51

Rio - Um dos baleados durante confronto com policiais militares na tarde do último sábado, no Morro do Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte do Rio , recebeu alta doHospital Federal do Andaraí e foi preso. Ele não teve a identidade revelada. Um traficante morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na ação, sendo uma delas uma adolescente de 14 anos.