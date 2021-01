Sanndy Brasil Reprodução

Por iG

Publicado 17/01/2021 12:42 | Atualizado 17/01/2021 12:45

Neste sábado (16), a influenciadora Sanndy Brasil viralizou após publicar um vídeo tentando entrar no Hospital 28 de Agosto, um dos que está superlotados devido à Covid-19, em Manaus.



No perfil dela no Instagram, a jovem mostrou todo o percurso de sua ida ao hospital. “De volta no 28 de agosto. Vou passar só para a ver a situação, somente. Tô toda equipada, tô de máscara, inclusive de jaleco também, somente para olhar a situação”, explicou ela.



Quando chegou à portaria do local, Sanndy foi logo abordada por um dos vigilantes, que a impediu de entrar, explicando a situação de contaminação.

gente a “rainha” do peladão a bordo indo no 28 de agosto e falando “não posso entrar nem como rainha?” eh de cair o cu da bunda olha. pic.twitter.com/Ci91JWzoCJ — Gui. (@guilhermeolvra) January 17, 2021



Intitulada a rainha do reality show "Peladão a Bordo", concurso de sensualidade que ocorre no Amazonas, Sanndy Brasil não aceitou o veto de prontidão.

“Eu gostaria só de mostrar a situação do hospital”, disse ela, que foi informada que não poderia realizar a gravação.



“Eu, como criadora de conteúdo, não posso entrar? Como rainha também não? E como paciente?”, perguntou ela, que é esclarecida que apenas poderia entrar com sintomas de Covid-19.



O vídeo gravado por Sanndy acabou ocupando os assuntos mais comentados do Twitter de sábado (16). Na rede social, internautas riram da situação e da postura pouco modesta da influenciadora.