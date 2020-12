Alexis Sharkey tinha apenas 27 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 16:31

No último dia 1 de dezembro, a influencer Alexis Sharkey foi encontrada morta na beira de uma estrada, nos arredores da cidade de Houston, nos Estados Unidos. Apesar do caso ainda estar sendo investigado por representantes do Departamento de Polícia da cidade, a imprensa norte-americana divulgou que Alexis estava envolvida com esquema de pirâmide financeira nos anos que antecederam sua morte. A informação foi divulgada pelo site do canal de TV Fox News.

De acordo com a imprensa, a modelo atuava como consultora do grupo de beleza Monat, que é investigado pelas autoridades por esquema de pirâmide financeira e fraudes. Porém, aparentemente esse não é o único problema da empresa, que também é alvo das reclamações de clientes que alegam queda de cabelo e irritações na pele causadas, supostamente ocasionadas pelo uso dos produtos do grupo.

Publicidade

fotogaleria

Ao noticiar a morte de Alexis, os canais norte-americanos disseram que o corpo da modelo estava nu, mas sem marcas visíveis e foi encontrado próximo à um hotel de beira de estrada. Uma amiga da modelo, contou ao canal da TV de Houston KHOU 11 que a influencer já tinha reunido os papéis para pedir o divórcio ao marido, Tom. A mãe dela, Stacy Robinault, acrescentou afirmando que Alexis saiu do apartamento em que vivia com o marido, dois dias antes do desaparecimento.

Publicidade

Após ser relacionado com o sumiço da esposa, tom escreveu em uma rede social: “Enquanto alguns de vocês estão nos ajudando a encontrar o meu mundo! E aprecio esse ajuda, carinho e amor! Alguns estão perdendo tempo falando outras coisas. Basicamente porcaria! Se a minha esposa visse isso ficaria desapontada com vocês! Vocês deveriam sentir vergonha”.