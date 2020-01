'Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro!' Áudio de motorista de app para namorada viraliza

Rio - O áudio de um motorista de Uber desesperado com o sumiço de seu passageiro no Rio de Janeiro está entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta terça-feira. Nele, Matheus, como é identificado o autor do áudio, conta que apenas a mala do homem que o acionou em Madureira, Zona Norte do Rio, estava em seu banco traseiro. Ao conseguir contato com o passageiro, Matheus descobre que deu a partida antes que a pessoa embarcasse. "Eu juro que vi ele entrando no carro. Meu Deus!", comenta.

O perfil no Twitter @Fonsadaa assumiu a autoria do áudio. Em stories na sua página no Instagram, ele comentou o caso. "Nas preferências do passageiro constava que ele gosta de temperatura fria e de viajar em silêncio", se explica. Ele diz que perguntou ao homem se queria colocar a bagagem na mala do carro. O passageiro disse que colocaria no banco traseiro mesmo.

Ao ouvir a porta batendo, o motorista deu a partida. Apenas quando estava chegando perguntou: "Mora do lado esquerdo ou direito?". "Olhei para trás e só tinha a mala", conta na rede social.

"Já comecei a imaginar histórias sobrenaturais. Fico até arrepiado só de pensar. Eu juro que vi que o homem tinha entrado no carro", acrescenta.

Depois de conseguir entrar em contato com o homem, o motorista voltou para Madureira e devolveu a mala. "Maria Eduarda, eu liguei para o homem agora e ele falou: 'eu botei a mala no carro e você andou com o carro. Você me deixou na rua'. Eu só vi agora. Tem noção? Cara, eu não estou acreditando que eu fiz isso, como que eu fiz isso? Eu juro que vi ele entrando no carro. Meu Deus. Estou voltando para Madureira. Estou na Tijuca, voltando para Madureira", conta.

Confira os áudios: