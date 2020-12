Por iG

Publicado 03/12/2020 18:05 | Atualizado 03/12/2020 18:06

O menino Ney ataca novamente, solteiro e no ápice da juventude, o jogador de futebol não perde a oportunidade de tentar um chance com mulheres jovens e bonitas. A "vítima" da vez é a influenciadora Dainara Pariz, de 20 anos.









Segundo o perfil @gossipdodia no Instagram, em uma live com a ex-BBB Flayslane, a youtube mostrou uma conversa em que Neymar puxa assunto. Pergunta o que a modelo anda fazendo e avisa que em breve estará no Brasil.