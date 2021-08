Matheus Ribeiro foi acusado de roubar uma bicicleta elétrica no Leblon - Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2021 14:28 | Atualizado 05/08/2021 16:09

Rio - A Justiça do Rio arquivou a acusação de furto de uma bicicleta elétrica contra o professor de surfe Matheus Ribeiro, ocorrido no dia 12 de julho, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, Mariana Spinelli e Tomas Oliveira abordaram o rapaz, que é negro e afirmaram que ele havia pego o equipamento. A conclusão do inquérito foi que não houve racismo na atitude do casal. Dentre os argumentos utilizados pela promotora Lenita Machado, que pediu pelo arquivamento da ação, está o artigo. 301, IV, do Código Penal que diz que, é permitida a abordagem de qualquer pessoa civil no caso de flagrante e prisão por parte de autoridades policiais. O pedido de arquivamento foi feito no dia 20 de julho e aprovado nesta terça-feira pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron.

O momento foi gravado por Matheus e publicado em uma rede social. Durante a abordagem, Tomás fala para o professor de surfe “Você pegou essa bicicleta ali agora” e Mariana completa: “Foi sim, essa bicicleta é minha”. A bicicleta da jovem havia furtada segundos antes, na esquina do Shopping Leblon. De acordo com o inquérito, Mariana confundiu as duas bicicletas pois eram idênticas, incluindo o cadeado utilizado por ela para prender o equipamento e que também era usado por Matheus. Ela alegou que teria a mesma atitude caso se tratasse de uma pessoa branca.

Durante os depoimentos, Matheus disse que acredita que só foi abordado dessa maneira em razão da cor de sua pele, porém, "em nenhum momento, houve ofensa expressa de caráter racial", disse em depoimento. O professor de surfe também alegou que se sentiu indignado e com raiva pois, em momento algum o casal se apresentou e explicou que a bicicleta de Mariana havia acabado de ser furtada.

Ambas as bicicletas eram da marca LEV, modelo Cruiser, cor preta, com banco marrom e segundo a análise comparativa realizada durante o processo, os dois equipamentos são extremamente parecidos. A promotora também alega que dado o nervosismo de Mariana e Tomás aliado às semelhanças entre as bicicletas, os cadeados e o lapso temporal entre o momento em que a bicicleta foi levada e que Matheus foi acusado, o casal agiu em "erro de tipo essencial", o que exclui o dolo, ou seja, não agiram por má-fé e também não podem ser acusados de calúnia, já que, neste caso, deveriam saber que estavam acusando Matheus falsamente.

Bicicleta furtada

A bicicleta elétrica utilizada por Matheus Ribeiro foi comprada de segunda mão e por conta do processo a Polícia Civil apurou que o equipamento era produto de furto e precisou ser apreendida. O equipamento foi devolvido ao seu proprietário e o professor, assim como o homem que vendeu a ele a bicicleta, passaram a ser investigados por receptação.

O DIA apurou que a bicicleta comprada pelo instrutor foi furtada às 17h30, do dia 18 de fevereiro, na rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema, na Zona Sul. Matheus teria visto o anúncio por menos da metade do preço, em um site da internet. À polícia, ele disse que o vendedor chegou a mostrar a nota fiscal, mas não a pegou.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, "na apuração do caso inicial, precisava comparar as duas bicicletas para avaliar se realmente eram idênticas, o que teria causado a desconfiança de furto. Ao solicitarem a Matheus a nota fiscal da bicicleta ele informou que não possuía nota fiscal e que não lembrava o nome de quem comprou. Posteriormente, novamente solicitado na delegacia apresentou o nome do homem e um comprovante de pagamento em nome de sua namorada, no valor de R$ 3.600, valor muito inferior ao preço de mercado".

Autor do furto

O verdadeiro autor do furto foi identificado como Igor Martins Pinheiro, de 22 anos, e preso no dia 17 de junho, no apartamento em que morava, em Botafogo, também na Zona Sul. Segundo a Polícia Civil, ele possui 28 anotações criminais, sendo 14 delas por furto de bicicleta.

Os policiais chegaram até o acusado após analisarem imagens de câmeras de segurança que flagraram o crime. Nas imagens, Igor é visto se aproximando da bicicleta. Ele corta a corrente com uma ferramenta e sai pedalando em alta velocidade.