Crime foi flagrado por câmeras de segurança de um edifício próximo à via - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/08/2021 11:18 | Atualizado 05/08/2021 12:09

Câmeras de segurança flagram homem roubando celular de dentro de um veículo, no Maracanã



Crédito: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/32x1DkDeZq — Jornal O Dia (@jornalodia) August 5, 2021

Rio - Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um homem roubando o celular de uma mulher que estava dentro de um veículo parado no trânsito, na Rua São Francisco Xavier, no bairro do Maracanã, próximo à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na última terça-feira (3).O crime foi flagrado por câmeras de segurança de um edifício próximo à via. Em pouco menos de um minuto, as imagens mostram o homem vindo em uma bicicleta pela calçada da rua. Ele observa a movimentação dos carros e depois que os automóveis param, ele encosta a bicicleta em um poste.Em seguida, ele vai até um carro prata e puxa o celular de uma mulher que estava no carona. O assaltante corre de volta para a bicicleta e foge a empurrando pela calçada, apressado. No vídeo, é possível ver um homem perseguindo o criminoso e um táxi tentando deixar o local.