Publicado 03/08/2021 06:52 | Atualizado 03/08/2021 06:57

Japão - Última atleta brasileira a disputar uma final na ginástica nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Flávia Saraiva se despediu na sétima colocação na trave. A prova foi vencida pela chinesa Chenchen Guan. Simones Biles, que retornou, ficou com a medalha de bronze.

Flávia Saraiva, que havia se lesionado na classificatória, conseguiu retornar a tempo de disputar a final. A brasileira fez uma série bastante complexa, mas acabou se desequilibrando e com isso, levando uma nota considerada baixa: 13.133.

Com o resultado de Flavinha, a ginástica brasileira se despede de Tóquio com duas medalhas, ambas conquistadas por Rebeca Andrade: uma no individual geral e outra no salto.