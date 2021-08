Rede Globo - Divulgação / Globo

Publicado 01/08/2021 19:49

Rio - Após publicar em sua rede social, a narração do empate da seleção brasileira feminina de futebol por 3 a 3 com a Holanda pela fase de grupos das Olimpíadas, a narradora Renata Silveira, do Grupo Globo, foi bloqueada pelo Instagram.

A narradora comentou no Twitter que está suspensa temporariamente até o dia 4 de agosto, além de correr risco de perder a conta na rede social. De acordo com o Instagram, a narradora violou os "direitos de propriedade intelectual".

"Estou sem Instagram até dia 4. Não posso postar minhas próprias narrações… E ainda posso ficar sem a conta… É cada uma…", disse Renata Silveira. A narrador afirmou que o bloqueio teria acontecido por uma denúncia do próprio Comitê Olímpico Internacional (COI). "Galera, quem bloqueou e denunciou foi o COI. São as narrações das olimpíadas que coloquei no Insta", disse narradora do Grupo Globo.