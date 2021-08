Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 01/08/2021 19:04

Com Renato Gaúcho, o Flamengo tem vencido e dado espetáculo. Neste domingo, diante do Corinthians na Arena Neo Química Arena, não teve goleada, mas o Rubro-Negro dominou com facilidade e venceu na 14ª rodada do Brasileiro por 3 a 1, com gols de Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique.

Na quinta-feira, o Flamengo encara o ABC pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por ter vencido a partida por 6 a 0 e já ter encaminhado a classificação, Renato Gaúcho irá poupar vários jogadores e ele também não viajará.

Publicidade

"Eu conversei com o Braz, que está na Europa, e pedi autorização para ele para levar uma outra equipe para jogar o jogo da volta contra o ABC. Vou poupar uns jogadores que estão desgastados e ficar com esse grupo porque preciso de uma semana para treinar com esse grupo. Quero colocar algumas ideias a mais a nossa equipe, vem bem mas o treinador nunca está satisfeito. Então, vou aproveitar essa semana com o grupo que vai ficar no Rio de Janeiro para os próximos jogos."



O treinador do Fla também explicou que irá interferir por telefone durante o jogo de quinta:



- Vou treinar bastante com eles essa semana. Vai o Alexandre (Mendes) fazer esse jogo de quinta contra o ABC. Daqui do Rio, através do telefone, eu vou ajudar durante a partida. A gente tem boa vantagem, mas não estamos classificados ainda.