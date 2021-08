Natan (zagueiro) - O Flamengo recebeu R$ 5 milhões pelo empréstimo de Natan ao Red Bull Bragantino, que tem obrigação de compra de R$ 22 milhões caso o jovem atue em 20 jogos oficiais pelo clube paulista na temporada - já soma 10 - Reprodução do Twitter

Natan (zagueiro) - O Flamengo recebeu R$ 5 milhões pelo empréstimo de Natan ao Red Bull Bragantino, que tem obrigação de compra de R$ 22 milhões caso o jovem atue em 20 jogos oficiais pelo clube paulista na temporada - já soma 10Reprodução do Twitter

Publicado 01/08/2021 10:58 | Atualizado 01/08/2021 10:59

Rio - O zagueiro Natan está a uma partida de ser vendido em definitivo para o Red Bull Bragantino. Isto se dá devido a uma cláusula no contrato de empréstimo do jogador que previa uma obrigação de compra caso o jogador entrasse em campo em 20 partidas. O jogo da noite de sábado contra o Grêmio foi a 19ª vez que o defensor entrou em campo pelo Massa Bruta.

Anunciado pelo Braga em março deste ano, o zagueiro rendeu R$ 5 milhões aos cofres do Flamengo. Caso a cláusula de compra seja realmente exercida, o valor de compra do jogador está ficado em R$ 22 milhões. A próxima partida do time paulista está marcada para a próxima sexta.

Atualmente, o Flamengo - clube que revelou o jogador - tem 60% dos direitos econômicos do atleta, mas pode ficar com 12% caso a venda seja realizada. o Red Bull Bragantino ficará com 48% dos direitos.

Na última partida, Natan iniciou no banco, mas acabou entrando no decorrer da partida.

O Bragantino é o quarto colocado do Brasileirão, com seis pontos a mais que o Flamengo - que ainda não jogou na rodada e tem duas partidas atrasadas.