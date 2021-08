Jogador da seleção brasileira, Denílson acertou com o Flamengo no começo dos anos 2000. Sua passagem foi extremamente apagada pela Gávea - Reprodução

Publicado 01/08/2021 13:11 | Atualizado 01/08/2021 15:58

Rio - Com a promessa de reviver os bons tempos dos anos 80, o então presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva fechou uma parceria com a ISL, empresa suíça de marketing esportivo. Com forte presença no mercado da bola, muito dinheiro foi colocado em jogo e o Rubro-Negro montou um supertime que tinha estrelas com Gamarra, Alex e Denílson. Entretanto, os anos 2000 não foram bons para o time carioca e uma promessa da base da época, Reinaldo, explica o porquê daquele elenco não ter dado certo.

"Isso foi em 2000, no segundo semestre. Já tinha Edilson e Pet, chegou Gamarra, Alex e Denilson. Eu falei, “chegou a nossa hora, agora vamos ganhar tudo”. E já tínhamos Juan, Júlio César, Imperador (Adriano) já estava crescendo. Eu sempre falo até hoje: Por que a gente não deu certo? Faltou aquele planejamento que tem hoje. Naquela época não tinham paciência nenhuma. Se aquele time tivesse uma sequência, podia dar resultados. A diretoria naquela época, se você não jogasse bem, já queria te mandar embora, emprestar", contou Reinaldo antes de completar:

"Eu acho que foi uma decepção pelo time que foi montado, mas se desse uma sequência No outro ano com Alex, Denilson, poderia ter entregado mais. O Alex nos últimos três jogos do campeonato, jogou muito. Meteu dois gols, era brincadeira ver esse cara jogar. Eu pensei: “esse cara ano que vem vai arrebentar”. Chegou o ano e mandaram embora. O grupo era tranquilo, fechado, o problema foi bola mesmo (risos). Dentro de campo não estava acontecendo. Se o Alex tivesse ficado mais tempo, três anos depois, pelo Cruzeiro, ele foi considerado o melhor jogador do Brasil", finalizou o ex-jogador.