Vinicius Souza na apresentação no KV MechelenDivulgação

Publicado 31/07/2021 21:18

O Flamengo negociou Vinicius Souza ao Grupo City em 2020 com as seguintes condições: 2,5 milhões de euros (R$ 16,3 milhões na cotação da época) por 60% dos direitos econômicos, com opção de compra de mais 20% do volante em 1,5 milhões de euros, em torno de 9 milhões de reais na cotação atual, até o dia 31 de julho de 2021. A empresa, entretanto, optou por não exercer a cláusula.

Com a escolha do Grupo City em não efetuar a compra de mais 20% dos direitos econômicos do jogador, Vinicius Souza está dividido da seguinte forma: 60% da franquia dona de vários clubes pelo mundo e 40% continua sendo do Flamengo, clube que lançou o volante ao futebol.

Vinicius Souza tem 22 anos e em sua primeira temporada na Europa (2020/2021), no Lommel SK, da Bélgica, se destacou e foi indicado ao prêmio de craque da Segunda Divisão do campeonato local. Após a boa performance, o volante foi emprestado ao Mechelen, da Primeira Divisão da Bélgica.

O contrato de Vinicius Souza com a nova equipe vai até junho de 2022. Já o vínculo com o Grupo City tem duração até junho de 2025.