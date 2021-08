Rodrigo Muniz - Divulgação Flamengo

Publicado 31/07/2021 20:50

A venda de Rodrigo Muniz ao Fulham, da Inglaterra, está exigindo mais tempo e esforço que Bruno Spindel e Marcos, dirigentes do Flamengo que estão na Europa, esperavam. Após acertarem os detalhes e apalavrarem a operação, o time inglês resolveu mudar os valores "aos 45 do segundo tempo" e atrasou a assinatura entre os clubes.

Inicialmente, quando o Fulham ofereceu empréstimo com opção e/ou obrigação de compra para ter Rodrigo Muniz, o Flamengo, por ter uma proposta do Middlesbrough de compra, exigiu à equipe de Londres que fosse uma operação em definitivo e pediu 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos.

O Fulham topou e negociou com o Flamengo a forma de pagamento, que ficou em duas parcelas: 4 milhões de euros À vista e 4 milhões de euros em 2022. Mas, neste sábado, o dono do time inglês, que reside nos Estados Unidos, conversou com os representantes do atleta e com a sua diretoria para mudar os valores, passando para 6 milhões de euros por 50%, deixando um percentual maior com o Rubro-Negro.

Bruno Spindel e Marcos Braz estão em Lisboa e aguardam o documento do Fulham para enviar ao jurídico do Flamengo e iniciar a troca de minuta de contrato para finalizar a operação. Após o término dessa transação, os dirigentes pretendem viajar para a França para intensificar o interesse em Thiago Mendes, volante do Lyon que está na mira do time carioca.