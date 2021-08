Everton Ribeiro desencanta e comemora o primeiro gol na temporada - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/08/2021 19:18

Rio - O Flamengo manteve a toada e conseguiu uma vitória dominante sobre o Corinthians, por 3 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena. Everton Ribeiro abriu o triunfo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; Gustavo Henrique e Bruno Henrique completaram o placar. E o camisa 7, destaque em meio a uma ótima atuação coletiva, destacou o desempenho da equipe em ascensão:

- Fruto do nosso trabalho. O Renato chegou e vem colocando cada vez mais o trabalho dele na prática. Nós estamos conseguindo assimilar muito bem o que ele pede, com empenho de todos. Tanto de quem começa quanto de quem entra durante o jogo. Isso faz ficarmos cada vez mais forte para o resto da temporada. Estou muito feliz - falou Everton, em entrevista à "Rede Globo".



- Foi meu primeiro gol na temporada. Estava sonhando com isso - emendou.



Por fim, Everton Ribeiro deixou um recado à ginasta do Flamengo Rebeca Andrade, campeã olímpica na madrugada deste domingo, nos Jogos de Tóquio:



- Quero mandar um recadinho para Rebeca. Parabéns, representando muito bem o Brasil e o nosso Mengão. A medalha de Ouro veio justamente hoje que nós vencemos também. A nação rubro-negra está muito feliz.

O Flamengo, agora, é o quinto colocado do Brasileirão, com 24 pontos. O próximo desafio é o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o ABC, em Natal, nesta quinta-feira.