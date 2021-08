Flamengo x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 01-08-2021 - Foto - Alexandre Vidal - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/08/2021 17:58 | Atualizado 01/08/2021 17:59

O Flamengo visitou o Corinthians na Arena Neo Química, atropelou o time paulista no primeiro tempo e saiu de campo com a vitória por 3 a 1, com gols de Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique marcaram para o Rubro-Negro. Vitinho descontou. Agora, com Renato Gaúcho, a equipe carioca tem seis jogos, seis vitórias, 24 gols feitos e apenas três sofridos.

O primeiro tempo foi um massacre rubro-negro na Arena Neo Química, com direito a três gols, bola na trave e posse de bola de 70%. O placar foi alterado logo aos seis minutos, com Everton Ribeiro. No erro na saída de bola corintiana, Arão desarmou, achou o meia, e o camisa 7 soltou o pé de fora da área, se chances para Cássio.

O Corinthians sentiu o golpe e não conseguia se achar em campo. O Flamengo tirou proveito e pressionava o time paulista, em busca do segundo gol, que quase saiu aos 23 minutos. Em mais um erro de saída de bola, Gabriel deixou Arrascaeta na cara do gol. O uruguaio driblou Cássio, ficou sem ângulo e tentou o cruzamento. Gabigol chutou forte, mas a bola explodiu na defesa.

Aos 37, foi a vez de Bruno Henrique levar perigo à meta de Cássio, mas o atacante parou no travessão. Gabigol fez a jogada pelo meio e lançou na medida para p camisa 27, que matou no peito, soltou o pé e viu a bola explodir na trave.



Mas, aos 39, não teve quem evitasse o segundo gol rubro-negro. Arrascaeta jogou a bola na pequena área, na medida para Gustavo Henrique, que, sozinho, ampliou de cabeça para o Flamengo. Quando o Corinthians esperava o fim do primeiro tempo para tentar respirar, o time carioca conseguiu o terceiro: Gabigol recebeu na ponta esquerda, levantou a cabeça e cruzou na segunda área, onde o camisa 27 subiu sem marcação para aumentar ainda mais a vantagem.

No segundo tempo, com ampla vantagem no marcador, o Flamengo tirou o pé e diminuiu o ritmo de jogo, mas mesmo assim por pouco não chegou ao quarto. O Rubro-Negro envolveu a defesa do Corinthians dentro da área, mas Bruno Henrique furou praticamente dentro do gol, sem goleiro. O atacante até completou na sequência, mas a bolou bateu na mão antes, e Leandro Vuaden cancelou.

Aos 20, o Flamengo voltou a levar perigo ao gol do Corinthians, com Gabigol. O camisa 9 chutou de primeira no rebote do escanteio, mas Cássio chegou bem na bola.

Sem sofrer qualquer tipo de reação do Corinthians, Renato Gaúcho aproveitou para descansar alguns jogadores e fez cinco substituições na equipe. Saíram Arrascaeta, Everton Rbeiro, Bruno Henrique, Isla e Gustavo Henrique e entraram Michael, Pedro, Vitinho, Matheuzinho e Bruno Viana.

Já na reta final de jogo, com as duas equipes já esperando o apito de Leandro Vuaden, o Corinthians achou um gol. Fagner jogou na área, a zaga rubro-negra cortou para a entrada da área e o garoto pegou um chutaço de primeira, a bola desviou em Léo Pereira e enganou Diego Alves.

O Corinthians começou a gostar do jogo e, aos 47 minutos, acertou uma bola na trave. Vital recebeu, soltou a bomba de muito longe e quase marcou o segundo do Timão. A reação da equipe paulista aconteceu tarde demais e logo depois o árbitro apitou o fim do jogo.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 24 pontos e subiu para a quinta posição e ainda tem dois jogos a menos. O Rubro-Negro agora vira a chave e volta a focar na Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time de Renato Gaúcho enfrenta o ABC já com a vaga às quartas de final encaminhada, pois venceu o jogo de ida por 6 a 0.