O canoísta baiano Isaquias Queiroz é uma das esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio - Reprodução/Instragam

Publicado 01/08/2021 19:05

Tóquio - Chegou a hora. Brasileiro com o maior número de medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos, Isaquias Queiroz tem estreia neste domingo, a partir das 22h, em Tóquio-2020 em busca de dois pódios na canoagem no C1 1.000m e no C2 1.000m. Caso realize o feito, o canoísta baiano igualará o número de medalhas dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, como maiores vencedores do país.

Medalhista de prata nas Olimpíadas do Rio-2016 nas duas categorias, o canoísta ainda faturou o bronze na C1 1.200m, competição que não disputará em Tóquio. Em Tóquio, o atleta do Flamengo sonha alto e pretende mudar a cor da medalha. A partir das 22h, a corrida pelo ouro terá início nas provas classificatórias do C2 1000m, canoagem velocidade. As quartas de final começam a partir de meia-noite.

Para alcançar a meta, Isaquias terá um novo parceiro de canoa: Jacky Godmann, substituto de Erlon Souza, com uma lesão no quadril esquerdo. A partir do dia 5 de agosto, o canoísta inicia a disputa pelo ouro no C1 1000m. Atual campeão mundial da prova, o baiano é considerado o favorito ao pódio.