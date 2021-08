Italo Ferreira - Foto: Reprodução/Instagram

Rio - O medalhista olímpico, Italo Ferreira, dono de uma medalha de ouro conquistada no surfe pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, surfou com fãs em uma praia de Maceió, além de ter se encontrado com o amigo, Carlinhos Maia.

O influencer registrou o momento em que o surfista estava sendo tietado pelas pessoas. Além disso, Carlinhos conversou com um surfista não identificado, que alega ter um projeto social de surfe e ter mandado uma carta para o medalhista olímpico. convidando-o para uma sessão de surfe em Maceió.

Ao todo, inúmeras pessoas se reuniram para conversar e tirar uma foto com o medalhista de ouro, que em um momento descontraído, aproveitou para dizer que iria tomar um "sorvetinho" depois de surfar. Além disso, Italo comentou que era mais fácil dar atenção aos fãs do que acertar as manobras em um mar de marolas e mexido. Para Carlinhos Maia, a tietagem com o atleta estava parecida com um "formigueiro" ao redor de Italo Ferreira.