Chay fez o gol que abriu o caminho da vitória do Botafogo no clássico com o VascoVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/08/2021 17:58

Rio - No último sábado (31), o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, e conseguiu sua terceira vitória consecutiva na Série B. Através das redes sociais, o meia-atacante Chay comentou sobre ter visto diversas camisas do alvinegro nas ruas do Rio de Janeiro, além de exaltar o bom momento que vive a equipe comandada por Enderson Moreira.

"Fui na rua pela manhã e vi bastante torcedor com a camisa na rua! Feliz em fazer parte desse processo, por resgatar esse orgulho!", escreveu o camisa 14 do Botafogo em sua conta oficial no Twitter.

Chay tem 7 gols pelo Glorioso e se tornou o artilheiro da equipe, além de ser o segundo maior goleador da competição. O jogador do Botafogo está a dois gols de alcançar o líder em gols na competição, Edu, centroavante do Brusque.