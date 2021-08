Vinicius Assumpção, dirigente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/08/2021 13:35

Rio - A vitória do Botafogo no clássico contra o Vasco por 2 x 0, no Estádio Nilton Santos, foi comemorado por todos do Alvinegro, que precisava do resultado positivo para respirar na Série B. Após o jogo, o vice-presidente do Alvinegro, Vinicius Assumpção, usou das redes sociais para celebrar a conquista.

"A grande merecedora desta importante vitória é a torcida mais apaixonada do Brasil. Mas é apenas um passo para o nosso principal objetivo. Agora é seguindo trabalhando. Nada resiste ao trabalho! Fogoooo!", escreveu o dirigente.

