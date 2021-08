Chay tem se firmado como a principal peça ofensiva do Botafogo na Série B - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/07/2021 23:50

Rio - O rótulo de aposta foi deixado para trás. Chay é uma realidade do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Em fase artilheira, o camisa 14, mais uma vez, foi decisivo na construção da vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste sábado, pela 15ª rodada da competição, resultado que elevou o Alvinegro ao nono lugar, uma posição a frente do Cruzmaltino, que também soma 22 pontos. Confiante com a sequência de três vitórias, Chay garante que o Glorioso está no briga para voltar para a Série A.

"A gente vem trabalhando forte. É um grupo merecedor do que está vivendo, com essas três vitórias. Mas queremos mais. Isso é para mostrar que nosso grupo é forte, e vai brigar pelo acesso com certeza", disse Chay ao 'Premiere', ao fim do clássico.



Destaque da Portuguesa no Campeonato Carioca, Chay tem aproveitado a maior chance da carreira. Na carreira, o meia-atacante, de 30 anos, acumula passagem por clubes de menor investimento e chegou a se dedicar ao Futebol de 7 no período em que não conseguiu voltar ao mercado. Todo o esforço está sendo recompensado pela boa fase com a camisa alvinegra.

"Está sendo novo para mim (ser artilheiro). Por ser um jogador que mais busca criar, estar nessa fase goleadora é muito bom. Estou feliz", disse o camisa 14.