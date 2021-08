Enderson Moreira, novo técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/08/2021 14:15

Rio - Antes da vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, o Botafogo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Jonathan, revelado pelo clube e que defendia o Almería, da Espanha.

Com a contratação do jovem, que é revelado pelo clube, o alvinegro tem agora cinco jogadores da posição à disposição de Enderson Moreira. Além de Jonathan, o comandante da equipe ainda tem Guilherme Santos, Rafael Carioca, Lucas Barros e Hugo. Durante a entrevista coletiva após o clássico, o técnico do Botafogo despistou possíveis problemas de planejamento e focou na vitória.

"Temos que enaltecer essa vitória, é tão difícil ganhar um clássico e não podemos entrar muito nessas questões. A direção está muito consciente do que precisa ser feito, de onde precisa chegar. São movimentos que acontecem, oportunidades. Alguns desses laterais podem fazer outras funções dentro de campo, temos pensado muito bem naquilo que precisa ser feito", disse Enderson Moreira.

O Botafogo conquistou sua terceira vitória consecutiva na Série B, alcançou a marca dos 22 pontos e ultrapassou o Vasco na tabela de classificação. O próximo compromisso será contra a Ponte Preta, domingo (8), às 20h30, no Estádio Nilton Santos.