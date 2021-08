Reinaldo Carneiro Bastos - Foto: RODRIGO CORSI/ FPF

Publicado 01/08/2021 18:13

Rio - O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, foi convidado, neste domingo (1), para um almoço organizado pela CBF para discutir o papel de intervenção da entidade. O convite foi assinado pelo Coronel Nunes, presidente em exercício. A informação é do portal "UOL".

Em um restaurante no Jockey Club do Rio, o almoço aconteceu em meio à tensão sobre papel de interventor para o presidente Reinaldo, que foi nomeado pela Justiça como um dos interventores da CBF. No entanto, Bastos ainda não se decidiu. Tanto Reinaldo Carneiro Bastos, quanto Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tem até a próxima terça-feira (3), para dar uma resposta.

Devido à anulação que removeu o poder de Rogério Caboclo, eleito em 2018 para presidente da CBF, Bastos e Landim tem o compromisso de não se candidatarem, caso aceitem ser os interventores da entidade. Na ocasião, os dois serão os responsáveis para organizar a próxima eleição presidencial entidade.

De acordo com o portal "UOL", a mesa em que estava o presidente da Federação Paulista, tinha ao seu redor, alguns diretores da CBF e um dos vice, Marcus Vicente, além do presidente em exercício, Coronel Nunes. A nomeação da Justiça para serem os interventores da entidade, permite com que possam demitir, se necessário, os maiores cargos da CBF e, se por acaso, atrapalharem o processo de revisão do estatuto e a realização da eleição.

No entanto, a CBF se manifestou publicamente contra e prometeu recorrer da decisão judicial que anulou a eleição, trazendo à tona a intervenção. Nos bastidores da entidade, há o ar de otimismo para reverterem a sentença proferida pelo juiz Mário Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Além disso, a decisão diz que os clubes da Série A devem estar presentes na definição das regras eleitorais.